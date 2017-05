Voetbaloverzicht: AS’80 op koers voor periodetitel

ALMERE – In het zondagvoetbal is AS’80 met nog twee wedstrijden te gaan in de competitie hard op weg om de derde periode te winnen en Forza Almere staat met nog één wedstrijd te spelen eerste in de zondag vijfde klasse D. Het kampioenschap lonkt, maar er zitten twee clubs op het vinkentouw.

In het zaterdagvoetbal in de tweede klasse B ging FC Almere op eigen veld met 2-1 onderuit tegen Veensche Boys. De Havenaren, onder leiding van de interim-trainer Arno Splinter en Dennis Burgemeester, staan nu op de zevende plaats en moeten volgende week uit naar De Meern.

In de oostelijke derde klasse B verloor Waterwijk met 3-2 bij Hoevelaken en speelde Buitenboys met 1-1 gelijk bij Terschuursche Boys. De Buitenaren staan nu zesde en spelen volgende week thuis tegen Zwart Wit’63. Waterwijk staat, met nog twee wedstrijden te gaan, op de elfde plaats en moet komende zaterdag uit naar Horst.

Zondag

In het zondagvoetbal heeft AS’80 in de vierde klasse prima zaken gedaan door met 3-2 te winnen van TOG. Mede doordat Waterwijk met 2-0 bij Allen Weerbaar won, met die ploeg stond AS’80 gelijk in de stand om de derde periode, gaat AS’80 alleen aan kop in die derde periode. Mocht Alleen Weerbaar volgende week opnieuw punten laten liggen dan kan AS’80 van trainer Sandor Augustijn volgende week bij Baarn de derde periode al pakken. In dezelfde klasse verloor Sporting Almere met 5-2 bij ’S Graveland.

In het algemeen klassement van de vierde klasse F staat, met nog twee wedstrijden te spelen, AS’80 nu op de vierde plek, Waterwijk zesde en Sporting Almere laatste.

In de vijfde klasse D kunnen nog drie ploegen kampioen worden waaronder Forza Almere. Die ploeg staat na dit weekend, zonder te hebben gespeeld, eerste dankzij een beter doelsaldo dan Domstad Majella, maar op de derde plek met drie punten minder staat ’t Goy en die hebben weer een beter doelsaldo dan de Almeerders. Het ligt met drie doelpunten verschil en nog één wedstrijd te spelen erg dicht bij elkaar en kan dus nog alle kanten op. Forza en Domstad staan beide op plus 37 doelpunten en ’t Goy op plus veertig.

Komende zondag ontvangt Forza op eigen veld de nummer laatste FIT.