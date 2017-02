Voetbalclinic bij Almere City met Stichting Het Vergeten Kind

ALMERE – Stichting Het Vergeten Kind heeft woensdag een voetbalclinic bij Almere City FC georganiseerd. Zo’n 20 kinderen hebben tips gekregen van selectiespelers van de Almeerse club.

De clinic was onderdeel van de Week van het Vergeten Kind, waarmee de stichting aandacht vraagt voor de problematiek van kinderen in de opvang. De kinderen werden woensdag opgehaald bij hun opvanglocaties. Eenmaal aangekomen bij de club kregen zij een t-shirt, om vervolgens het veld op te gaan. Na de training werden de kinderen rondgeleid door het voetbalstadion en als afsluiter kregen zij een cadeautasje met daarin onder andere een kaartje voor de eerst komende thuiswedstrijd van Almere City.

Maandag 6 februari neemt Almere City het in eigen huis op tegen FC Emmen. Deze wedstrijd staat in het teken van ’Almere voor Almere’, onderdeel van het maatschappelijk project Almere & the City. De opbrengst van de online kaartverkoop wordt door de club bijna volledig geschonken aan het Fonds Bijzondere Noden, een noodhulpfonds dat Almeerse kinderen en jongeren ondersteunt die tussen wal en schip vallen.

Om dit goede doel te steunen is de prijsstelling voor de kaartverkoop aangepast. Supporters kunnen bij het online bestellen van een kaartje zelf bepalen hoeveel zij hiervoor willen betalen, ongeacht in welk vak ze zitten. Tickets zijn verkrijgbaar voor een bedrag tussen de 2 en 10 euro. Elk bedrag boven de 2 euro gaat rechtstreeks naar het Fonds Bijzondere Noden.