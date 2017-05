VoedselLoket Almere betrekt nieuwe pand

ALMERE – Burgemeester Franc Weerwind en wethouder Froukje de Jonge hebben dinsdag het nieuwe pand van VoedselLoket Almere (VLA) geopend. Aan de Steiger 122 in Almere Haven wil VLA zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Het pand, dat mede door de financiële steun van het Almere Fonds is ingericht, is geschikt om door te ontwikkelen naar een sociale supermarkt. ,,Naast voedselverstrekking willen wij ons nog meer gaan inzetten op preventie en nazorg. Dit vraagt meer ruimte maar ook deskundigheid van onze vele vrijwilligers. Door onder andere het Oranjefonds, het Kansfonds en het VSB-fonds worden we ondersteund bij de doorontwikkeling naar een (nog) professionelere (vrijwilligers) organisatie.”