VMCA kan hulpvraag eenzaamheid niet aan

ALMERE – De Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) kan de vele hulpvragen van kwetsbare Almeerders niet meer aan. Het gaat dan vooral om Almeerders die hulp nodig hebben omdat ze langdurig ziek zijn, dementie hebben, autisme of een andere psychische aandoening hebben en zich eenzaam voelen.

Op het moment staan er bij de VMCA 35 Almeerders op de wachtlijst. ,,We proberen natuurlijk altijd zo snel mogelijk een koppeling te maken, maar soms lukt dat gewoon niet. We zien namelijk dat ons bestand aan vrijwilligers, ongeveer honderd, niet toeneemt en de vraag wel. Daardoor moeten mensen soms een half jaar wachten en soms wel een jaar voor we ze begeleiding kunnen aanbieden”, vertelt Marieke Kollen van de VMCA.

Een inschrijfstop wil de centrale niet. Belangrijkste reden daarvoor is dat er altijd naar de persoonlijke situatie wordt gekeken. ,,Als we bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek merken dat de nood echt heel hoog is dan wil een koppeling met een vrijwilliger nog wel eens sneller tot stand komen, maar bij bijvoorbeeld dementie merken we dat vrijwilligers dat heel moeilijk vinden. Ook voor mensen die langer ziek zijn en hulp nodig hebben is het vinden heel moeilijk.”

Momenteel heeft de VMCA met de projecten ’Vriendschap op Maat’ en ’Intensieve Vrijwillige Thuishulp’ twee projecten lopen ter ondersteuning van kwetsbare mensen.

Meer informatie is te vinden op: www.vmca.nl.