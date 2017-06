Vitree zoekt pleegouders in Almere

Almere – Almere zoekt Pleegouders. Dat is de slogan van de nieuwe wervingscampagne van Vitree die deze week van start is gegaan. Op 36 plekken in de stad staan levensgrote billboards waarop pleegkinderen vertellen wat zij nodig hebben van hun pleegouders.

Soms is opvoeden een zware taak en moeten ouders en kinderen even op adem komen. Dan is het fijn als kinderen af en toe kunnen worden opgevangen in een weekendpleeggezin. Voor deze en alle andere vormen van pleegzorg zoekt Vitree pleegouders. In Almere hangen tot 3 juli overal in de stad levensgrote billboards met foto’s en uitspraken van kinderen. In de andere Flevolandse gemeenten hangen posters. Vitree focust met deze campagne op de inhoud. Wat houdt pleegkinderen bezig en wat hebben zij nodig van hun pleegouders?

Zo is er aandacht voor diversiteit, de opvang van pubers, de band van kinderen met hun eigen familie en speciale aandacht wordt gegeven aan de vraag naar nieuwe weekendpleegouders.

Op 3 juli is er voor belangstellenden een informatieavond. Een ervaren pleegouder vertelt en er is alle ruimte om vragen te stellen. Kijk voor meer informatie op www.vitree.nl/pleegzorg