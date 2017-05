Visie Floriadewijk gepresenteerd, miljoenen extra nodig voor veiligheid

ALMERE – De definitieve invulling moet nog gebeuren, maar duidelijk is wel dat de toekomstige Floriadewijk drie 60 meter hoge torens krijgt, er plek moet komen voor zeker tweeduizend banen, dat er zeker twaalfhonderd mensen kunnen wonen en dat er zestig drijvende woningen in de richting van Stedenwijk gaan komen. Dat bleek woensdagavond in het KAF waar de gemeente de gebiedsvisie op de wijk presenteerde.

Tegelijk met de presentatie maakte de gemeente bekend dat er vanaf volgend jaar tot en met 2022 zeven ton extra per jaar nodig is, 3,5 miljoen euro in totaal, voor veiligheid en logistiek van het evenement dat eerst nog op het terrein plaatsvindt voor het een woonwijk wordt. Uit het door AT Osborne gehouden onderzoek bleek al dat de gemeente daar veel te weinig geld voor had vrijgemaakt.

Groen

De visie laat vooral zien dat de kant van Filmwijk behoorlijk intact moet blijven als het gaat om de bomen aan de zijkant, dat op het Weerwatereiland niet boven de boomgrens wordt gebouwd en dat op het eiland Utopia één van de torens van zestig meter moet komen. ,,Naast de vuurtoren, die blijft staan. We denken er aan om tijdens het evenement in die toren, die misschien wel van glas wordt, een restaurant te vestigen. Als die na het evenement wil blijven zitten kan dat en daarnaast komt er misschien een kas in waar groenten verbouwd kunnen worden. Het moet niet zo maar een stenen flat worden. Het moet echt een groen karakter hebben, net als de rest van de wijk”, legde Ria van Dijk, stedenbouwkundige en mede-opsteller van de visie, namens de gemeente uit. De visie kent verder vooral een heel groen karakter. ,,Het moet natuurlijk wel echt bij de gedachte van de Floriade passen.”

Auto

Probleem, en dat wordt uiteraard een uitdaging genoemd, is nog wel de auto. Deels vanwege het geluid en de fijnstof die de auto’s veroorzaken op de A6, maar ook het parkeren tijdens het evenement en eigenlijk ook voor de bewoners daarna, want het gebied moet autoluw worden. Nu heeft de A6 geen geluidschermen, en als de weg straks verlaagd en verbreed is ook niet. ,,We creëren daar een soort van heuvelachtig gebied waarmee we het geluid tegen willen houden en de wat grotere gebouwen langs de weg moeten dat ook doen”, aldus Van Dijk.

,,Rond parkeren hebben we nog een aantal vraagstukken, maar het is niet de bedoeling dat er in de wijken rond het evenement geparkeerd gaat worden. De bewoners mogen daar absoluut geen overlast van ondervinden tijdens het evenement en dat gaat ook niet gebeuren”, zei Jan-Willem Griep, namens de Floriade BV. Hij is medeverantwoordelijk voor de organisatie van het half jaar durende evenement in 2022.

Het definitieve ontwerp van de wijk vindt pas later plaats als er afspraken met bouwers en ontwikkelaars worden gemaakt, maar de visie is daarin wel de leidraad. Deze visie, die hier te lezen is, wordt op 8 juni voor de eerste keer besproken met de gemeenteraad.