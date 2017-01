Vijftienjarige Almeerse al een week vermist

ALMERE – De vijftienjarige Nyca van Asselen uit Almere is al een week vermist. Moeder Mariska Grasman is wanhopig op zoek naar haar dochter.

,,Nyca is een week geleden vanuit Lelystad weggelopen. We hebben geen idee waar ze heen is gegaan en hoe het met haar is”, aldus een emotionele Grasman. ,,We weten dat ze waarschijnlijk met een jongen is en ik heb er geen goed gevoel bij. We hebben haar uiteraard als vermist opgegeven bij de politie, maar die zijn haar vooralsnog niet op het spoor.”

Op de dag dat de vijftienjarige Almeerse verdween droeg zij een bruine jas met en bontkraag, zwarte enkellaarsjes en een gescheurde spijkerbroek. ,,We hebben inmiddels gehoord dat ze in Beverwijk gezien is en waarschijnlijk gisteren in Almere Poort, maar we weten niet zeker of dit klopt. Ik hoop dat mensen als ze informatie over Nyca hebben via mijn Facebookpagina dat aan mij willen doorgeven”, aldus Grasman.

De moeder hoopt dat haar dochter haar oproepen ook ziet: ,,Lieve Nyca kom alsjeblieft naar huis! We maken ons vreselijk zorgen…”