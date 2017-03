Vijfhoek wil overslaghaven bij Blocq van Kuffeler

ALMERE – Recylingbedrijf Vijfhoek wil een overslaghaven ontwikkelen nabij het gemaal Blocq van Kuffeler aan de Oostvaardersdijk. Het bedrijf heeft een vergunning aangevraagd omdat ze ook via het water willen aan- en afvoeren.

De plek voor een overslaghaven is omstreden. Enkele jaren geleden wilde de gemeente met enkele bedrijven nagenoeg op dezelfde plek een containeroverslagterminal ontwikkelen, maar dat werd toen na protesten door de gemeenteraad tegengehouden. ,,Het huidige initiatief is onvergelijkbaar met het plan voor een containerterminal van enkele jaren terug. Dit is veel kleiner, vindt niet plaats op gemeentegrond en heeft een dekkende exploitatie”, aldus het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Begin volgende maand houdt het bedrijf een informatieavond voor bewoners en belangstellenden. Op de Facebookpagina van de bewonersvereniging is met verontwaardiging gereageerd op de plannen. Vijfhoek zit gevestigd naast de gevangenis op industrieterrein De Vaart.