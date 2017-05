Vijfhoek en VelopA naar volgende ronde Upcycle City-competitie

ALMERE – De bedrijven Vijfhoek en VelopA zijn door een jury onder leiding van Arthur Bouvy, directeur van de Economic Development Board Almere, geselecteerd voor de finaleronde van de Upcyclecompetitie die door het de gemeente is uitgeschreven. Vijfhoek wil een groene betoncentrale realiseren en VelopA maakt straatmeubilair van composiet waar waterplanten in zitten verwerkt.

Beide partijen zijn gekozen uit in totaal vier aanmeldingen voor de competitie. ,,Er is vanuit het Fonds Verstedelijking Almere een bedrag van drie keer één miljoen euro voor drie jaar beschikbaar. Daarna moeten ze zelfstandig kunnen draaien. We wachten af waar de jury mee gaat komen en zullen dan in onderhandeling gaan over de uitvoerbaarheid binnen Almere”, gaf verantwoordelijk wethouder René Peeters woensdag aan in het stadhuis, waar beide partijen werden gepresenteerd. ,,We kunnen er ook voor kiezen om beide partijen als winnaar aan te wijzen. Dat adviseren we dan richting het college van burgemeester en wethouders en daarna moeten zij uiteindelijk een keuze maken, maar we vragen aan deze partijen nu om een verdere verdieping van de cijfers en haalbaarheid nadat bijvoorbeeld de opstartsubsidie is gestopt. We willen namelijk wel dat de projecten langer aan de stad verbonden blijven dan die drie jaar dat die subsidie beschikbaar is”, vulde Bouvy daarop aan.

Bloq van Kuffelen

VelopA heeft straatmeubilair ontwikkeld en ontworpen dat overal in de stad geplaatst kan worden. Vijfhoek was met een onderdeel van het plan, een overslagpunt nabij de Bloq van Kuffelen voor vervoer over water, onlangs in het nieuws nadat het een vergunning had aangevraagd. Meerdere politieke partijen hadden vragen over de locatie van de plannen. GroenLinks en de PvdA gaven toen al aan dat ze tegen die locatie waren. ,,Voor ons is die wel degelijk van belang voor de haalbaarheid van onze plannen net als de cofinanciering en vandaar dat we mee hebben gedaan aan deze wedstrijd”, reageerde Erik Kijlstra, directeur van Vijfhoek, woensdag op het stadhuis. ,,We moeten afwachten waar de jury mee gaat komen en op de politieke werkelijkheid wil ik niet vooruitlopen. We zullen zien hoe het loopt”, reageerde wethouder Peeters vervolgens na de vraag hoe hij de politieke werkelijkheid ziet nadat onderdelen van dit plan bekend werden en er nu dus mee wordt gedaan aan deze wedstrijd.

De planning is dat de jury in juni een advies uitbrengt naar het college en die moeten daarna besluiten wat ze met de plannen van de winnaar of winnaars gaan doen.