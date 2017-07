Vijf snelheidsduivels moeten rijbewijs inleveren

ALMERE -Vijf bestuurders hebben donderdag hun rijbewijs moeten inleveren nadat ze veel te hard reden op de A6.

De politie controleerde tussen Almere Buiten-Oost en de Spectrumdreef en tussen Almere-Stad en Almere-Buiten. Bij een snelheidsovertreding van meer dan vijftig kilometer per uur wordt het rijbewijs ingevorderd.

Tijdens de controle werden ook boetes uitgedeeld voor onder andere mobiel bellen en losliggende lading. Niemand werd betrapt op te veel alcohol in zijn of haar bloed.

Dit was tijdens een controle op de Buitenhoutsedreef wel het geval. Een van de in totaal 289 gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken en kreeg een rijverbod en een boete.

Bij blaastesten op de Bouwmeesterweg, Polderdreef en de Stripheldenweg had niemand te veel gedronken.