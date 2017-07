Vijf nieuwe kunstwerken in Kunstgracht Haven

Almere – Wethouder Tjeerd Herrema onthult zaterdag 8 juli om 11.15 uur vijf nieuwe kunstwerken in de Kunstgracht van Almere Haven. De kunstwerken blijven voor 5 jaar in de gracht staan. Daarna krijgen andere kunstenaars de mogelijkheid om hun werk tentoon te stellen.

Alle kunstenaars in Haven waren uitgenodigd om te komen met een idee voor een kunstwerk in de gracht. Een aantal hiervan heeft een voorstel ingeleverd en een jury bestaande uit de wethouder, een winkelier en een bewoner hebben hieruit de vijf kunstwerken gekozen die onthuld worden. Voor ieder kunstwerk wordt een RVS tegel geplaatst, met daarop de naam van het kunstwerk, de naam van de kunstenaar en het jaartal van plaatsing.

In 2009 is de Kunstgracht gestart als project vanuit de Roefelraad (de voormalige Almeerse kindergemeenteraad). Kinderen uit deze raad hebben zes kunstige schoenen gemaakt die in de gracht in het centrum van Almere Haven zijn geplaatst. Na een aantal jaren was een aantal van deze schoenen gesneuveld. Kunstenaressen Bertina Slettenhaar en Frea Lenger en de gemeente zijn toen samen om tafel gaan zitten en zo is het idee van ‘kunst in de gracht’ ontstaan.

De volgende vijf nieuwe kunstwerken worden zaterdag onthuld: Man met schep door Paul Roelofs, Protecting Nature door Frea Lenger, Up door leerlingen van OSG de Meergronden, Piomieren van Wanda Entjes en Heelheid van Bertina Slettenhaar. Kijk op de website van Almere Haven voor meer informatie over deze kunstwerken.