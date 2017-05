Vijf bomen moeten wijken voor Growfestival

ALMERE – Er moeten slechts vijf bomen worden verwijderd van eiland Utopia om het festival Grow door te kunnen laten gaan. Dat staat in een bewonersbrief die deze week door de gemeente Almere verspreid is.

In een eerdere brief en een toelichting van wethouder Frits Huis tijdens een debat in de gemeenteraad werd nog gesproken over 150 bomen. Die zouden voor gevaar kunnen zorgen, onder meer vanwege de essentaksterfte waar de bomen aan zouden lijden.

,,We gaan nu vijf zieke bomen verwijderen en andere bomen snoeien. Tijdens het snoeien halen we dode takken weg. Het gaat om bomen die binnen het valbereik van het festivalterrein staan. De werkzaamheden voeren we uit onder het toeziend oog van een ecoloog. Die controleert eerst of er geen broedende vogels of nesten zijn, voor we de bomen verwijderen”, zo staat in de brief. De gemeente wil maandag met de werkzaamheden beginnen en verwacht er een week mee bezig te zijn.

Commotie

Begin maart, na een eerste bewonersbrief, ontstond er commotie bij onder andere Philippe van Thiel, eigenaar van de naastgelegen Jachthaven Haddock, en bij een deel van de gemeenteraad over de noodzaak van het kappen. Volgens een door Van Thiel ingeschakelde bomendeskundige was er helemaal geen noodzaak om tijdens het broedseizoen vanwege de essentaksterfte te kappen. De PVV vroeg daarop een debat met Huis aan. Die stelde de kap vervolgens na het debat uit. Hij wilde eerst met de rest van college overleggen over hoe nu verder. Daarnaast werd er in eerste instantie ook gezegd dat het kappen niets met het festival Grow te maken had, maar dat het om regulier onderhoud zou gaan. Dat werd later door college van burgemeester en wethouders gecorrigeerd.

Van Thiel laat in een reactie weten dat hij de situatie ’onbegrijpelijk vindt’. ,,Helemaal als ik nu hoor dat het nog maar om vijf bomen gaat. Daarbij vraag ik me echt af hoe ze dat willen doen zonder de vogels te storen. Dat kan in ieder geval niet met een zaag die lawaai maakt. Ik weet verder niet wat ik hier mee moet”, reageert Van Thiel die na de eerste brief nog dreigde met een gang naar de rechter.

De organisatie van Grow, de jongerenorganisatie van de Floriade BV de Urban Greeners, heeft overigens een vergunning aangevraagd om het festival op zaterdag 24 juni te houden op het eiland. Die vergunning is nog niet ingewilligd.