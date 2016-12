Vier ‘Prachtige Poortenaren’ gehuldigd

ALMERE – Almere Poort is vier ‘Prachtige Poortenaren’ rijker. Dat zijn inwoners die zich inzetten voor, of soms ook met, inwoners van Poort. Wethouder Frits Huis overhandigde donderdagmiddag in het gebiedskantoor bloemen en een beeldje van kunstenares Mira Tichelaar aan de vier winnaars.

Het was druk, er waren zo’n veertig toeschouwers, en daar was Huis tevreden over. ,,Je hebt ‘Hemelse Havenaren’, ‘Buitengewone Buitenaren’ en vandaag huldigen we voor de tweede keer ‘Prachtige Poortenaren’. Dit jaar zijn dat Corrie Faas, Suzan Breedveld en het echtpaar Marloes en Jan Kees Gijsbers.”

De vier, allen genomineerd door andere Poortenaren, werden dus even in het zonnetje gezet. ,,Corrie zet zich in voor de hondenspeelweide langs het spoor”, maakte Huis duidelijk waarom Corrie Faas werd gehuldigd. ,,Maar je helpt ook mensen die het lastig vinden om met honden om te gaan. Daarnaast onderhoud je contact met de gemeente over bijvoorbeeld hondenprullenbakken en spoor je andere hondeneigenaren aan om hondenpoep op te ruimen. Ik heb zelf honden gehad dus wat jij doet, spreekt me erg aan.”

De volgende gehuldigde was Suzan Breedveld. ,,Je bent speciaal overgekomen uit Berlijn”, begon Huis. Een bevestigende ja was de reactie. ,,Je bent de oprichtster en vormgeefster van Poortnieuws. Wat begon als een buurtkrantje, is uitgegroeid tot een blad waarmee je al zeventien edities verder bent. Mensen zien je als iemand met toewijding en doorzettingsvermogen. Je hebt de Poortkaart ontwikkeld en ook de Poortgids is van jouw hand. Gefeliciteerd, je bent een Prachtige Poortenaar.”

Het echtpaar Marloes en Jan Kees Gijsbers werden gehuldigd omdat zij zich ook inzetten voor het stadsdeel. ,,We zijn trots op jullie en dat blijkt ook wel uit de vele nominaties die we voor jullie hebben binnengekregen. Een zeer actief echtpaar. Jan Kees is al jaren gids in Poort en kent de ontwikkeling van het stadsdeel als geen ander. En daar kan hij ook nog eens boeiend over vertellen. Marloes is kunstenares en beeldhouwer. Toevallig weet ik dat jij heel vaak de wijk ingaat om afval te ‘prikken’. Ik vroeg jou toen eens waarom je dat deed en jij reageerde nuchter door te zeggen dat je niet zou weten waarom je het niet zou doen. Jij verbetert de wereld en begint bij jezelf. Dat het Homeruspark zo schoon is, is aan jou te danken.”