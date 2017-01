Vier nieuwe namen in winkelcentrum Stad

ALMERE – Vier nieuwe ondernemers vestigen zich dit jaar in het centrum van Stad. Zo staat onder meer na de zomer de langverwachte opening van Hudson’s Bay gepland.

Het Canadese warenhuis komt in het pand van de voormalige V&D aan de Citadel 16. In het pand daartegenover, aan de Citadel 91, komt MAC Cosmetics. De winkel van de cosmeticaketen wordt circa 100 vierkante meter groot en opent eind februari de deuren.

Vervolgens betrekt modelabel Pull & Bear in mei het pand aan Citadel 27, waar op dit moment nog Miss Etam zit. Eigenaar van Pull & Bear is Inditex, waar ook onder andere namen als ZARA, Massimo Dutti en Bershka onder vallen.

Na de zomer is het dus de beurt aan Hudson’s Bay. De Canadese keten gaat op bijna 11.000 vierkante meter onder meer mode, accessoires, schoenen en interieurartikelen verkopen.

In dezelfde periode als het warenhuis opent restaurant Vapiano een filiaal op het Belfort. Bij Vapiano worden verse Italiaanse gerechten als pasta’s, salades en pizza’s bereid in het zicht van klanten. Er kan in het restaurant worden gegeten, maar maaltijden kunnen ook worden meegenomen of bezorgd.