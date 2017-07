Vier jaar cel voor Almeerder in hoger beroep zaak drugsbende

ALMERE – Voor zijn prominente rol in een drugsbende heeft Jan W. uit Almere dinsdag van de rechtbank in Haarlem vier jaar cel gekregen. Het openbaar ministerie (OM) had in april zeven jaar gevangenisstraf geëist.

W. (56) was volgens de rechtbank ’een centrale figuur’ in een organisatie die zich bezig hield met het opzetten van cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika, zowel met het speciaal daarvoor aangeschafte zeiljacht Andromedaals in zeecontainers. Daarnaast legde de organisatie zich toe op het witwassen van geld en sigarettensmokkel.

Een belangrijke rol was eveneens weggelegd voor de Wieringer visser Marlon de J. (42), die na een eis van vijf jaar eencelstraf van 2,5 jaar kreeg. Hij adviseerde Almeerder W. in 2012 een zeilboot te kopen, zo bleek uit afgeluisterde gesprekken. Ook zou hij de cocaïne oppikken op zee en met zijn viskotter aan land brengen.

In het proces stonden in totaal zestien personen en het vissersbedrijf van De J. terecht. De opgelegde straffenliepen uiteen van geldboetes en taakstraffen tot langdurige gevangenisstraffen. Omdat de rechtbank op onderdelen tot vrijspraak kwam, vielen de meeste straffen lager uit dan de eisen. Op het vissersbedrijf na werden alle verdachten wel veroordeeld.

W. hield zich volgens de rechtbank sinds 2011 bezig met de voorbereiding van coketransporten over zee. Hij onderhield de overzeese contacten en reisde af naar Zuid-Amerika. De bedoeling was met de Andromedacocaïne vanuit Venezuela naar Europa te transporteren. De tweede ’smokkellijn’ voorzag in het transport van coke in zeecontainers met fruit vanuit Brazilië.