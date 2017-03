Vier jaar cel geëist voor seksueel misbruik

ALMERE – De officier van justitie heeft vier jaar celstraf geëist tegen een 44-jarige Almeerder voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige stiefdochter. De man zou volgens justitie het meisje vanaf haar achtste tot haar zeventiende levensjaar hebben misbruikt.

De verdediging vroeg om vrijspraak. ,,Het is haar woord tegen het zijne”, aldus de advocaat. Naast de celstraf wil de officier van justitie dat de Almeerder het slachtoffer een schadevergoeding betaalt van 10.000 euro.

De vrouw stapte twee jaar geleden, 12 jaar na dato, naar de politie met haar verhaal. Aanleiding was een nieuwsitem waarin gesproken werd over seksueel misbruik van een minderjarige door een Almeerder. De vrouw schrok en dacht dat het om haar vroegere stiefvader ging. Uit het verhaal dat de vrouw bij de politie vertelde, werd al snel duidelijk dat het seksueel misbruik door verdachte zich over een zeer lange periode had afgespeeld, van 1998 tot 2007.

De Almeerder kreeg eind jaren negentig een relatie met de moeder van de vrouw. Het meisje was toen 8 jaar was. Er ontstond als snel een vertrouwelijke band tussen de man en het slachtoffer, die volgens het slachtoffer uitmondde in een seksuele relatie. Het meisje was te jong om zich te realiseren dat de relatie die zij met haar stiefvader had ongebruikelijk was.

Rond haar tiende vertelde het jonge slachtoffertje één keer tegen haar zusje dat haar stiefvader haar streelde. Haar moeder die dit ter ore was gekomen, besprak dit met hem, maar hij ontkende alles, waardoor het misbruik bleef doorgaan. Toen het meisje wat ouder werd, besefte ze dat de seks die zij met haar stiefvader had niet normaal was. Er over praten durfde ze niet. Ze schaamde zich en was bang dat ze haar moeder verdriet zou aandoen. Pas toen zij 17 was en totaal wanhopig, biechtte ze het hele verhaal op.

De vrouw heeft jaren met haar geheim rondgelopen omdat ze geen aangifte durfde te doen in de wetenschap dat de man alles zou ontkennen. Pas nadat zij het nieuwsitem hoorde, besefte ze dat ze een stap moest zetten ter voorkoming van nog meer slachtoffers.

De verdachte zei vrijdagochtend zich weinig of niets van die periode te kunnen herinneren. Hij leed volgens zijn zeggen aan geheugenverlies als gevolg van een scooterongeluk jaren geleden. Wel zei hij zich niet te kunnen voorstellen dat hij zo iets zou doen, omdat hij zich niet aangetrokken voelde tot jonge meisjes. Een verhaal dat enigszins ontkracht lijkt te worden door de verklaring van een vrouw die zei dat toen zij 15 jaar was een verhouding had met de toen 21-jarige Almeerder.

De officier van justitie zei vrijdag dat verdachte het geheugenverlies veinst. Zij sprak de hoop uit dat de rechtbank over twee weken in haar vonnis het slachtoffer de erkenning geeft dat zij de waarheid spreekt. Een erkenning die de vrouw door de ontkennende houding van de verdachte niet krijgt.