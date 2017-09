Vier inbrekers betrapt en opgepakt in schuur Filmwijk

ALMERE – De politie heeft donderdagochtend vier inbrekers opgepakt in de Filmwijk. Mogelijk hebben ze meerdere inbraken gepleegd.

Rond 08.20 uur kwam een melding van een getuige die een verdachte situatie had waargenomen. Vier mannen, die zich eerst hadden opgehouden bij een speeltuin, waren een brandgang ter hoogte van de Lucille Ballstraat ingegaan.

Agenten gingen erheen en liepen de brandgang in, toen zij wat gerommel hoorden bij een schuur in een achtertuin. Eén van de agenten klom over de schutting en opende de schuur, waar hij de vier verdachten aantrof. In de schuur lag een kluis en inbrekerswerktuigen. Drie mannen van 20, 21 en 22 jaar oud en een jongen van 17, allen uit Almere, werden aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.