Vier Almeerse bands op Popronde

ALMERE – Er zijn vier Almeerse bands geselecteerd om mee te mogen doen aan de Popronde van dit jaar. Uit de elfhonderd inschrijvingen zijn 144 artiesten gekozen waarvan Assorted Travellers, Kasper, lil MG en OGI uit Almere komen.

,,Het gaat steeds beter met de muziek in de stad. Stiekem is mijn grootste blijdschap dat de Assorted Travellers mee mogen doen. Ik zag ze in 2014 voor het eerst en toen wisten ze gelijk mijn hart te veroveren”, vertelt een trotse Jens Lendering, programmeur en producent van de Popronde in Almere.

Het is voor het eerst dat er vier bands uit Almere mee mogen doen aan het rondreizende festival waarbij optredens op bekende, maar ook minder voor de hand liggende locaties in 41 steden door het hele land worden gehouden. In totaal wordt er zestienhonderd keer opgetreden op zeker achthonderd podia. Het is nog niet bekend waar de Almeerse bands gaan optreden, maar dat zal niet in Almere zijn, want dat is een regel van de organisatie.

De Popronde Almere vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 september. Kijk voor meer informatie op: www.popronde.nl/