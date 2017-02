Vet: ’Laat mij maar stofzuigen’

ALMERE – Almere City pakte maandag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen met een 3-1-overwinning drie hele belangrijke punten. Bij verlies had de ploeg zo maar uit de top tien kunnen vallen, maar nu doet de ploeg van trainer Jack de Gier nog gewoon mee.

Vrijdag werd nog verloren bij FC Eindhoven (4-1) en eerder die week op maandag ook bij Jong Ajax (6-3). Winst was dus nodig om niet te ver achterop de ranglijst te raken. ,,Zeker en ik ben ook blij dat het is gelukt”, was De Gier na afloop opgelucht. ,,We waren deze wedstrijd dan ook wel beter, hadden zeker heel veel meer kansen dan Emmen, maar hij moet er toch maar in. Dat we daarbij een beetje geluk hebben gehad is dan maar zo.”

Opvallend in de opstelling maandag was dat De Gier middenvelder Javier Vet weer eens in de basis liet beginnen. Een breekijzer in plaats van het voetbal dat Jeffrey Rijsdijk de laatste weken op de mat legde. ,,Ik denk dat we dat nodig hebben. Laat mij maar stofzuigen dan kunnen Tom Overtoom en Gaston Salasiwa lekker voetballend hun ding doen. Volgens mij heb ik vandaag wel aardig mijn taak uitgevoerd. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik ben blij met hoe het is gegaan”, liet Vet weten na de winstpartij. ,,Ik heb Javier daar ook neergezet omdat zij met een ruit op het middenveld spelen en we dan iemand nodig hebben die de voorste man opvangt. Dat heeft hij inderdaad goed gedaan, want we wilden daar Tom niet voor opofferen”, gaf De Gier aan over die tactische beslissing. ,,Dan zie je toch ook dat we daarin gegroeid zijn en dat de selectie weer een stapje breder is als het om de mogelijkheden gaat.” De selectie is inderdaad breder geworden met de aankopen waarbij vooral Calvin Mac Intosch verdedigend erg positief opvalt. Vrijdag moet City als nummer acht naar Den Bosch, de nummer dertien.