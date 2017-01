’Verwarde’ man door ijs op Weerwater gezakt

ALMERE – De brandweer heeft maandag een man uit het Weerwater gehaald die door het ijs was gezakt. Volgens brandweerwoordvoerder Arjen Venema maakte de man ’een verwarde indruk’ en wilde hij niet erg meewerken toen brandweermannen hem uit het water wilden halen.

De man werd in de loop van de ochtend al gezien door Jeroen Frankvoort die een cursus had in restaurant View aan de zuidkant van het Weerwater. ,,Hij liep er al vanaf een uur of elf en toen vond ik het al vreemd. Ik dacht al dat is levensgevaarlijk. De politie kwam ook al vrij snel en hebben nog op hem ingesproken, maar dat mocht niet baten. Hij zakte er op een gegeven moment rechtop doorheen”, vertelt Frankvoort over wat hij zag gebeuren.

,,Wij kregen de melding van de politie en zijn toen met twee duikteams gekomen. Hij stond midden in het Weerwater en dat was dus nog lastig om er bij te komen. Toen we er waren werkte hij vervolgens niet erg mee toen we hem op de redplank wilde zetten. Daarna zijn we met nog twee mannen naar hem toe gegaan en vervolgens hebben we hem naar de kant getrokken. Daar is hij in de ambulance gezet en volgens mij ging het op het moment wel. Hij was wel erg onderkoeld”, aldus Venema.

De man is vervolgens naar het Flevoziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was ook opgeroepen.