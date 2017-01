Versterkingen bij Almere City nodig voor gewenste stappen

ALMERE – Wil Almere City dit jaar, en specifiek dit seizoen, nog stappen maken op de ranglijst en die ambitie heeft de clubleiding uitgesproken dan is versterking van de huidige selectie nodig. Dat lieten aanvoerder Tom Overtoom en trainer Jack de Gier vrijdagavond na het gelijkspel tegen FC Volendam duidelijk doorschemeren.

De Almeerders speelden voor de derde keer dit seizoen gelijk tegen de Volendammers en net als in de vorige ontmoetingen, één voor de competitie en één voor de beker(die werd uiteindelijk na verlenging verloren), kwamen de Almeerders verdedigend toch tekort. Met het vertrek van Kaj Ramsteijn, en zoals vrijdagavond een blessure van rechtsback Kees van Buuren, is de verdediging toch wat smal. Iets dat aanvoerder Tom Overtoom niet met zo veel woorden wilde toegeven, maar dat hij versterkingen bij de ambities vindt horen liet hij wel blijken na afloop. ,,Het is niet aan mij om te bepalen of de prioriteit bij het halen van een verdediger of aanvaller moet liggen. We hebben afgelopen woensdag tijdens nieuwjaarsreceptie gehoord dat de club stappen wil maken en het beter wil doen. Dan denk ik dat versterkingen er ook bij horen. Ook tussentijds als er iemand wegvalt, want daar word je in mijn ogen namelijk niet beter van.”

Vrijdagavond werd bekend dat City nagenoeg rond was met spits Sjoerd Ars. Hij was al medisch gekeurd en zou voor anderhalf seizoen worden gehuurd van Haladás FC uit Hongarije, maar toen die club de aanvaller, die al eens in Almere heeft gespeeld, kon verkopen aan Fortuna Sittard ging de huur niet meer door. ,,Zuur en de reden waarom wij hem niet konden kopen maar wilden huren weet ik ook niet precies. Daar gaan de mensen van het geld over. Ik denk dat wij hem heel goed hadden kunnen gebruiken dus jammer is het”, aldus De Gier.

Aanstaande dinsdag speelt City met een mix van Jong en de eerste selectie een oefenwedstrijd bij AZ. Of er dan spelers op proef zijn of al nieuw aangetrokken wilde De Gier niet aangeven. ,,Het zou kunnen, maar wij doen niets overhaast. Maar als het duidelijk een versterking is dan is dat zo en moeten we niet twijfelen”, gaf de oefenmeester ietwat cryptisch aan. Daarmee laat hij in ieder geval ook blijken dat hij ook vindt en verwacht dat er nog iets bij moet voor de transferperiode eind januari sluit.