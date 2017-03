Veroordeelde in moordzaak-Lawalata in cassatie

ALMERE – De vrouw die ook in hoger beroep is veroordeeld voor het doden van de Amsterdamse Nikki Lawalata in 2013, Sylvana W., gaat in cassatie. Dat bevestigt haar advocaat woensdag na een bericht van Omroep Flevoland. W. is het niet eens met de gang van zaken tijdens haar hoger beroep en wil dat de Hoge Raad toetst of er ,,verdedigingsbelangen zijn geschonden”, aldus de advocaat.

W. werd op 24 februari door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot dertien jaar cel, dezelfde straf die eerder de rechtbank ook had opgelegd.

Het lichaam van de 27-jarige Lawalata werd op 4 september 2013 gevonden in een greppel bij een bos tussen Almere en Lelystad. Ze was enkele dagen eerder gewurgd en had ook hoofdwonden. Lawalata was de nieuwe vriendin van W.’s voormalige levenspartner. W. kon dat moeilijk verkroppen.