Vermiste Nyca weer thuis

ALMERE – De vijftienjarige Nyca van Asselen is weer thuis. De Almeerse, die bijna een week vermist was, is sinds vanmiddag 12.45 uur weer thuis, zo meldt de politie.

Het meisje was vorige week donderdag weggelopen uit Lelystad en sindsdien niet meer thuis gekomen. Haar moeder deed vanochtend nog een emotionele oproep: ,,Lieve Nyca kom alsjeblieft naar huis! We maken ons vreselijk zorgen…”.

Zojuist meldt de politie dat de Almeerse weer thuis is. Waar zij geweest is en wat er gebeurd is (haar moeder vreesde dat Nyca in de handelen van een loverboy zou zijn gevallen) is onduidelijk. ,,Ik kan alleen zeggen dat ze veilig en wel weer thuis is”, aldus een woordvoerder van de politie.