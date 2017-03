Vereniging Buitenstad lanceert website Parken in Almere

ALMERE – Vereniging Buitenstad lanceert een website die bewoners en bezoekers informatie geeft over de groengebieden in de stad. De website parkeninalmere.nl moet een beter inzicht geven in de gebruiksmogelijkheden van elk Almeers park. ,,Het resultaat is hopelijk dat de parken nog beter worden benut en dat meer bewoners zich zullen gaan inzetten voor ’hun’ park”, aldus Marie-Josée Röselaers, secretaris van de Vereniging Buitenstad.

De Vereniging Buitenstad, die nu zeven jaar bestaat, bracht eerder al een parkenfolder uit met informatie over de ligging, de ontwerpgeschiedenis en de gebruiksmogelijkheden van de parken, stranden en openlucht attracties zoals het Museumbos en landschapskunstwerken in Almere. ,,De volgende stap was het bouwen van de website. Hiervoor is een schat aan informatie verzameld door te graven in het gemeentelijk archief, door het houden van interviews met de ontwerpers en vooral ook door er te gaan kijken, zowel met een drone als gewoon op de grond.” De website richt zich vooral op de stadsparken in Almere. ,,Kleine oases in de stad die bewoners dicht bij huis de mogelijkheid bieden even te ontsnappen aan de drukte van alledag.”

Dag van het Park

Naast het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben de gebiedsmanagers van de gemeente een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de website. Zij zullen de website ook voeden met informatie over de manifestaties die in de parken worden georganiseerd.

Zo is elke laatste zondag in mei de Dag van het Park, die op initiatief van de Vereniging Buitenstad ook wordt gevierd in zoveel mogelijk Almeerse parken. Dit jaar is dat op 1 mei. ,,De verenigingen die een park geheel of deels beheren spelen daarbij een niet te onderschatten rol, ook bij andere activiteiten die worden ondernomen”, benadrukt Röselaers. ,,Via de website kunnen bewoners en bezoekers in contact treden met die verenigingen, bijvoorbeeld om een bijdrage te leveren of om gewoon mee te doen.”

De website toont van elk park een kaart met daarop symbolen die de voorzieningen aangeven, een video met een drone-vlucht over het park, basisgegevens als ligging, oppervlakte, ontwerpers en beheer, interviews met ontwerpers, rapporten en plannen en een selectie van foto’s en video’s.