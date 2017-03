Verdere kap Utopia uitgesteld, Huis haalt bakzeil

ALMERE – Er wordt aanstaande maandag niet begonnen met de verdere kap van bomen op het eiland Utopia in het Weerwater. Wethouder Frits Huis wil eerst met de rest van het college van burgemeester en wethouders de situatie bespreken voor er tijdens het broedseizoen verder wordt gegaan, zo bleek donderdagavond nadat de PVV het onderwerp op de agenda van de politieke markt had gezet.

Er zouden 150 bomen last hebben van de essentaksterfte en daardoor voor gevaar zorgen. Probleem voor Huis is dat de werkzaamheden volgens hem deels nodig zijn om festival Grow, dat een vergunning heeft aangevraagd voor eind juni, te kunnen laten plaatsvinden, maar dat het broedseizoen inmiddels is begonnen en vogels dan niet gestoord mogen worden door werkzaamheden. Over de aanwezigheid van essentaksterfte en of dat voor gevaar zorgt werd eerder deze week overigens getwijfeld door een boomdeskundige.

,,Dat festival Grow is een onderdeel van de Floriade. Ik constateer dus dat alles moet wijken voor de Floriademaffia en dat kan echt niet”, zo gaf PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk aan. ,,Ik ben geen Floriademaffia. Dat werp ik van mij. Ik kan die beslissing om de bomenkap uit te stellen echter niet alleen nemen. We mogen het wel doen en denken het te kunnen doen zonder dat we de broedende vogels storen. Zo willen we geen zwaar materieel gebruiken”, aldus Huis.

GroenLinks-gemeenteraadslid Jessica Kips was door die opmerking op zijn zachtst gezegd verbaasd en steunde de PVV in hun geluid dat Huis zich gewoon aan de wet moet houden. ,,Denkt u nu echt dat die vogels lekker rustig blijven broeden als u twee bomen verderop een andere boom om zaagt? Dit kunt u niet menen”, zo stelde Kips. ,,Het is zelfs strafbaar. Dus als u dat toch gaat doen, dan ga ik aangifte doen bij de politie en bij de provincie een klacht indienen zodat ze gaan handhaven. U moet die vogels gewoon niet storen”, vulde Van Dijk daarop aan.

Huis stelde daarop het besluit om maandag te beginnen met de kap uit terwijl hij eerder deze week nog volhield gewoon te kunnen gaan beginnen. Hij wil het nu dinsdag eerst in het college bespreken. De vraag daar zal onder meer zijn of Grow uitgesteld kan worden, er kunnen al kaartjes worden gekocht en een deel van de artiesten die optreden is al bekend, of dat toch het risico wordt genomen om tijdens het broedseizoen te gaan kappen in de hoop dat dat kan gebeuren zonder dat de vogels worden gestoord. ,,Ik hijg in uw nek en hou u in de gaten. U kunt dat namelijk niet zonder vogels te storen”, reageerde Kips daarop.

Van Dijk was tevreden met het antwoord van Huis en wacht af waar hij mee gaat komen. Dat Huis op het eiland wilde kappen kwam aan het licht doordat bewoners een brief kregen met de mededeling. Daar werd onder andere door Philippe van Thiel, eigenaar van de naastgelegen jachthaven Haddock, aan getwijfeld.

De vraag die echter niet werd beantwoord is hoe het kan dat er niet twee weken geleden werd gekapt toen het broedseizoen wettelijk gezien nog niet was begonnen.