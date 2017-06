Verdachten vrijgesproken van hulp liquidatie Aziz Anzi

ALMERE – Twee mannen die werden verdacht van hulp bij een liquidatie op een parkeerplaats bij De Meern, zijn woensdag vrijgesproken. De rechtbank in Utrecht vindt dat niet is vast te stellen dat ze een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de dood van de 37-jarige Aziz Anzi uit Almere.

De 27-jarige Julian S en de 31-jarige Roger A. waren onlangs door de rechtbank al vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. De officier van justitie had vorige maand nog hoge celstraffen tegen hen geƫist, van twaalf en achttien jaar, wegens hun mogelijke betrokkenheid bij de moord.

Anzi werd in september 2015 doodgeschoten in zijn auto, onder het oog van veel mensen die toevallig ook op de parkeerplaats waren. A. werd ervan beschuldigd dat hij een baken met GPS onder zijn auto had geplaatst om hem te kunnen volgen. S. zou het contact hebben onderhouden met het slachtoffer en hem naar de fatale plek hebben geleid.

De schutter zelf is nog steeds onbekend en ook de reden voor de liquidatie was niet duidelijk geworden. S. en A. zaten sinds vorig jaar najaar vast na onderzoek van de gegevens van het baken, hun mobieltjes en de telefoons van het slachtoffer.

De rechtbank stelt vast dat de verdachten het baken plaatsten en contact hadden met Anzi, maar dat niet bewezen kan worden dat de verdachten nauw samenwerkten met de schutter en op die manier een bijdrage hebben geleverd aan de afrekening. De verdediging had daar ook op gewezen. Bovendien had het slachtoffer volgens de advocaten veel conflicten in het criminele circuit.