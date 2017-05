Verdachten van hulp liquidatie Anzi vrijgelaten

ALMERE – Twee mannen die worden verdacht van hulp bij de liquidatie van de Almeerder Aziz Anzi in De Meern, zijn maandag vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten. De officier van justitie eiste vorige week nog hoge celstraffen van twaalf en achttien jaar vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de moord.

De rechtbank vindt echter dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn ten aanzien van de feiten die hen ten laste zijn gelegd. De uitspraak staat gepland op 14 juni maar de rechtbank wilde niet wachten met hun vrijlating.

Anzi (37) werd in september 2015 op een parkeerplaats langs de snelweg bij De Meern geliquideerd. De twee verdachten, de 27-jarige Julian S. en de 31-jarige Roger A., zouden het slachtoffer naar de plek hebben gelokt. Daar werd hij in zijn auto doorzeefd met kogels, onder het oog van veel getuigen die toevallig op de parkeerplaats waren.

A. werd ervan beschuldigd dat hij een baken met GPS onder zijn auto had geplaatst. S. zou het contact hebben onderhouden en het slachtoffer naar de fatale plek hebben geleid. De schutter zelf is onbekend en ook de reden voor de liquidatie is in het onderzoek niet duidelijk geworden. S. en A. zaten sinds vorig jaar najaar vast na onderzoek van de gegevens van het baken, hun mobieltjes en de telefoons van het slachtoffer.

Volgens de advocaten Theo Hiddema en Pim Scholte bestond er echter geen verband tussen eventuele contacten en de uiteindelijke moord. Ze wezen erop dat het slachtoffer in het criminele circuit zat, veel conflicten had en dat S. en A. geen motief hadden.