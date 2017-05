Verdachten aangehouden na ’schieten in de lucht’

ALMERE – De politie heeft zaterdagavond twee verdachten aangehouden die vermoedelijk met een vuurwapen in de lucht hadden geschoten bij een woning op het Sterremospad.

Rond 23.00 uur kwam er een melding binnen van een mogelijke schietpartij. Agenten gingen ter plaatse en zochten in de woning naar een vuurwapen en sporen van een schietincident, maar er werd niets aangetroffen.

Een getuige vertelde dat een man op straat in de lucht had geschoten, waarna hij in een woning aan de Klaverweg vluchtte. Agenten gingen er heen en troffen aan de achterkant van het huis een man aan die voldeed aan het signalement.

Met getrokken vuurwapen praatten agenten de twee verdachten uit de woning. Een 27-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere werden vervolgens meegenomen naar het bureau.

In de woning werd een op een vuurwapen lijkend voorwerp gevonden en in beslag genomen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de betrokkenheid van de verdachten is.