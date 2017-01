Verdachte plofkraak blijven vast zitten

ALMERE – De 26-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij onder meer een plofkraak in Almere moet langer vast blijven zitten. Dat heeft de Utrechtse rechtbank dinsdag beslist op een eerste pro forma-zitting.

De 26-jarige David R. uit Nieuwersluis stond samen met twee medeverdachten, twee mannen uit Utrecht, terecht voor diverse plofkraken in diverse steden.

David R. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid een plofkraak op 28 juli in Almere. Deze vond plaats bij een pinautomaat bij Albert Heijn in Tussen de Vaarten en er zou ruim 8000 euro zijn buitgemaakt.

Er werd dna van de 26-jarige man aangetroffen in een handschoen die op de vluchtroute lag, maar volgens zijn advocaat betreft dit ’een mengprofiel van minstens drie personen’ en kan alleen worden geconcludeerd dat R. de handschoen ’ooit moet hebben aangehad’.

Ook zag de advocaat geen bewijs voor de verdenking van het openbaar ministerie dat zijn cliënt met de twee Utrechters en nog vier andere verdachten een criminele organisatie vormde die mogelijk verantwoordelijk is voor 54 kraken op pinautomaten in supermarkten in het hele land.

De strafzaak gaat 31 maart verder met een pro forma-zitting.