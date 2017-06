Verdachte in zaak rond gijzeling met dood bedreigd

ALMERE – Een verdachte in de zaak van de gijzeling en ontvoering van de later gedode Jdesse Boerenveen wordt zelf met de dood bedreigd. Dat zei hij vorige week bij de rechtbank in Alkmaar.

Waar die doodsbedreigingen vandaan komen, werd gisteren niet duidelijk. Slachtoffer Boerenveen zou op 1 december tegen zijn wil zijn vastgehouden en mishandeld in een garage in Wormerveer, omdat hij verschillende mensen zou hebben opgelicht. Hij werd op 22 december dood gevonden in het Gooimeer.

Officier van justitie Kubbinga kon gisteren nog niet hardmaken dat er een causaal verband bestaat tussen de gijzeling, de ontvoering en de dood van het slachtoffer. Het onderzoek kent nog losse eindjes. Zo onderzoekt het Nederlands Forensisch Instituut nog een kies, die gevonden werd in de garage in Wormerveer.

Justitie ziet Loyd B. (30) en Michael F. (35) uit Almere en de Amsterdammer Adrien C. (38) als hoofdverdachten in deze zaak. Zij zouden het slachtoffer na de gijzeling in de garage hebben ontvoerd naar Almere, waar hij in het water terecht zou zijn gekomen. Hoe dat allemaal is gebeurd en wat de betrokkenheid van de verdachten is bij zijn dood, is ook voor politie en justitie onduidelijk.

De advocaten van de verdachten vroegen om hun cliƫnten vrij te laten uit voorarrest. Zover ging de rechtbank niet. Wel besloot de rechtbank dat de reclassering moet onderzoeken of deze verdachten een enkelband kunnen krijgen, omdat het nog wel een tijd gaat duren voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld.

De andere verdachten in deze zaak, die wel een enkelband hebben en dus niet in voorarrest zitten, mogen deze vanaf volgende week afdoen. De rechtbank vindt dat het tijd wordt om het elektronisch toezicht te beƫindigen, omdat dit de verdachten ernstig beperkt en omdat het niet meer nodig is. Wel houden deze verdachten toezicht van de reclassering en moeten ze aan allerlei voorwaarden voldoen.

Aanklager Kubbinga verzette zich tegen het vrijlaten van de verdachten en het stoppen van elektronisch toezicht van de andere verdachten. De zaak gaat in augustus verder.