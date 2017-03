Verdachte hotelmoorden 14 dagen langer vast

ALMERE – De 47-jarige man die wordt verdacht van twee moorden in een voormalig hotel in Arnhem moet in elk geval veertien dagen langer in de cel blijven zitten. Dat heeft de onderzoeksrechter in Arnhem dinsdag besloten.

De man meldde zichzelf vrijdagavond bij de politie, die al naar hem op zoek was. De verdachte is een tbs’er die op 15 maart niet terugkeerde naar de Oostvaarderskliniek in Almere, waar hij verbleef. De man mocht buiten de kliniek werken.

De politie onderzoekt nog hoe hij in Arnhem terechtkwam en wat er is gebeurd in hotel Rembrandt, waar donderdag de lichamen van de 71-jarige hoteleigenaar en een 73-jarige vrouw werden gevonden. Ze waren met geweld om het leven gebracht.

Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat de tbs’er in het hotel heeft overnacht. Hotel Rembrandt was weliswaar gesloten, maar de eigenaar gaf af en toe een kamer aan daklozen.

De man is in 2006 veroordeeld voor poging tot doodslag en autodiefstal. Hij zou in 2014 ook al eens niet zijn teruggekeerd van een verlof. Hij verbleef toen in tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Venray.