Verdachte aangehouden voor vernieling auto’s in Almere-Buiten

ALMERE – Een verdachte is zondag aangehouden voor vernieling van een auto. De politie zoekt mensen die dit ook is overkomen in Almere-Buiten. Zij worden geadviseerd aangifte te doen.

Rond 13.00 uur kwam een melding van een vernieling van een auto bij de Kemphaanweg. Er was daar een autoruit ingeslagen door een man met een stok. De verdachte zou nog in de omgeving zijn. Agenten gingen erheen en zochten naar hem, maar hij werd op dat moment niet aangetroffen. Even later werd de verdachte weer gezien en konden agenten hem alsnog aanhouden.

Zowel bij het Spotvogelpad als op de Kemphaanweg zijn auto’s vernield. De politie zoekt de eigenaren en roept deze op om aangifte te komen doen.