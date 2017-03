Verbindingsboog A6 naar A1 nog een week dicht

ALMERE – Weggebruikers hadden het afgelopen weekend te maken met ernstige verkeershinder vanwege de aflsluiting van de A1 richting Almere en Amersfoort. De verbindingsboog van de A6 naar de A1 zal ook na het weekend, tot maandag 3 april 05.00 uur, afgesloten zijn.

Veel weggebruikers wilden het afgelopen weekend via de A9 en de N236 via Weesp richting Hilversum rijden. Op deze route was de vertraging langdurig meer dan een uur. ,,Ook in het verkeersluwe weekend rijden er meer dan 6000 auto’s per uur over de A1 richting Amersfoort. Als dat verkeer over andere wegen wordt afgewikkeld wordt het daar veel drukker. Provinciale wegen als de N236 zijn daarvoor niet geschikt”, adus Rijkswaterstaat, die weggebruikers adviseerde om gebruiken te maken van de omleidingsroute via de A2, A12 en A27. Maar ook op de omleidingsroute was extra drukte.

Tot maandag 3 april 05.00 uur is de verbindingsboog van de A6 naar de A1 nog afgesloten voor verkeer. Het advies is om via de A27 en de A1 naar Amersfoort/Hilversum te rijden. Het is ook mogelijk om op de A1 de afrit Muiden te nemen, te keren en vandaar via de A1 in de richting Amersfoort te rijden.