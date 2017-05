Vele lopers en vrijwilligers in actie tijdens Run for Kika Almere

ALMERE – Vele lopers én vrijwilligers komen op zondag 28 mei in actie tijdens de derde Run for Kika Almere op stadslandgoed De Kemphaan. De lopers rennen 5, 10 of de 1 kilometer kidsrun om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kika (Kinderen Kankervrij). Maar deze goede doelenloop kan niet zonder de vele vrijwiligers die zich inzetten om het evenement tot een succes te maken.

Eén van hen is Liesbeth van Nee. Bij haar inmiddels 19-jarige dochter Chaya werd in 2001 leukemie geconstateerd. ,,Er volgde een periode van 109 chemo’s in het AMC. Gelukkig is ze redelijk door die periode gekomen. Helaas hebben we nu nog wel te maken met late effecten van de chemotherapie. Vermoeidheid, concentratieverlies en haar geheugen is minder”, vertelt zij. ,,Na het stoppen van de chemo brak voor mij een hele nare periode aan. Ik had geen vertrouwen meer en was heel erg bang dat de kanker weer terug zou komen.”

Toen Liesbeth in de zomer van 2004 in de media iets van Kika voorbij zag komen, sprak dit haar enorm aan. ,,Kika werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten gericht op minder pijn en strijd, een hogere kwaliteit van leven en vooral ook meer genezing. Hier wilde ik ook aan meehelpen. Ik ben nu ambassadeur en één van de 200 geregistreerde vrijwilligers verspreid door heel Nederland. Ik ga naar chequeoverhandigingen, geef informatielessen op scholen, begeleid evenementen, houd de lokale en regionale pers op de hoogte en verkoop Kikaberen op markten, braderieën en bij acties voor en door Kika georganiseerd.”

Drie jaar geleden werd Liesbeth gevraagd om in het regioteam te komen voor de Run for Kika Almere. ,,Ik hoefde niet lang na te denken. Chaya heeft zelf in 2005 voor het eerst meegelopen in Spaarnwoude en ik vond dat toen heel bijzonder. Dit wordt de derde Run for Kika die ik meemaak. Ik blijf het enorm indrukwekkend vinden dat ik daar mijn steentje aan mag bijdragen”, zegt Liesbeth. ,,Ik zorg ervoor dat ik altijd een drukke en vaste werkplek heb, de verkoopkraam van de Kikaberen, zodat ik niet de hele dag met een brok in mijn keel rondloop. Kinderen en kanker, het went nooit en het hoort niet. Als ik dan kijk naar Chaya, dan weet ik weer waarvoor ik het doe.”

Doe mee

De organisatie kan veel helpende handen gebruiken voor, tijdens en na de Run for Kika. Vrijwilligers zijn dan ook altijd van harte welkom. Liever meelopen? Schrijf je dan in voor een afstand naar keuze. Of kom gewoon gezellig langs om de deelnemers aan te moedigen tijdens het evenement. Naast het lopen zijn er van 12.00 tot 15.30 uur ook allerlei leuke activiteiten voor het hele gezin. Ga voor meer informatie en inschrijven naar www.runforkika.nl/almere.