Veertienjarige Hofman naar Jeugd EK Squash in Praag

ALMERE – De veertienjarige Almeerder Sebastiaan Hofman is opnieuw geselecteerd voor het Nederlands jeugdsquashteam dat naar het Europees kampioenschap gaat. Dat EK wordt in Praag gehouden en vindt plaats van 11 tot en met 14 mei.

Vorig jaar kwam Hofman ook al uit voor het Nederlands team onder vijftien jaar en toen werd hij met zijn teamgenoten derde van Europa.

Hofman speelt in het eerste herenteam van Squash Almere tussen de volwassenen. Met dat team staat hij derde in de tweede divisie. In Almere wordt hij getraind door voormalig topspeelster Margriet Huisman en daarnaast traint hij ook één keer per week in Hoofddorp op de Dutch Squash Academy van Almeerder en voormalig topspeler Tommy Berden.

Naast Hofman zijn Pieter de Loos, Knut Hogervorst, Lianka Radzyminski en Elfi Markus geselecteerd voor het EK.