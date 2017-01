Veerkrachtige badmintonners spelen gelijk

ALMERE – De Almeerse badmintonners hebben zaterdagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. Door met 4-4 gelijk te spelen tegen de koploper van dit moment, DKC uit Den Haag, begint het zondagmiddag zonder al te veel kleerscheuren aan de kraker tegen Velo en maakt de ploeg van coach Erik Staats nog steeds grote kans om de kampioenspoule te winnen.

In die kampioenspoule staan de badmintonners nu nog tweede, met twee punten minder dan DKC. Die ploeg heeft echter een wedstrijd meer gespeeld en dus heeft Almere, zeker als er morgen van nummer drie Velo wordt gewonnen, goede papieren om de poule te winnen en daarmee rechtstreekse plaatsing voor de finale om de landstitel veilig te stellen. ,,Op voorhand hadden we dan ook zeker getekend voor dit gelijkspel”, aldus teamcaptain Dave Khodabux. ,,We lopen nu geen averij op, hebben een wedstrijd minder dan DKC gespeeld en hebben dus eigenlijk alles in eigen hand. Maar aan de andere kant denk ik wel dat er vandaag meer in had gezeten.”

Daarmee vat Khodabux eigenlijk de gehele avond in een aantal zinnen samen. De eerste wedstrijd werd door hem, samen met Adam Hall, gewonnen in twee sets. De herendubbel was dus voer voor de Almeerders, maar de vrouwendubbel werd verloren. Tamara van der Hoeven en Ilse Vaessen verloren in twee sets van hun twee DKC-concurrenten. Vervolgens kwam Almere met 1-3 achter te staan doordat Léon Nottelman (1-2) en Aram Mahmood (1-2) hun singles verloren. Dat was overigens het moment dat de Almeerders veerkracht begonnen te tonen, want achtereenvolgens waren het Manon Sibbald (2-0), Madouc Linders (2-1) en het duo Hall/Vaessen (2-1) die hun wedstrijden wonnen. De laatste wedstrijd, het gemengde dubbel van Khodabux en Van der Hoeven, ging echter wel in drie sets verloren en dus was de eindstand uiteindelijk 4-4.

Volgens Khodabux best jammer, zeker ook omdat de vorige krachtmeting tussen Almere en DKC met 5-3 in het voordeel van de Almeerders werd beslist. ,,Dan hoop je altijd dat je dat weer kunt doen. Aan de andere kant hebben we de afgelopen week met een aantal zieke spelers te kampen gehad en ben ik zelf onlangs vader geworden. Op de een of andere manier is de scherpte er dan toch een beetje af.”

Khodabux vindt de wedstrijd tegen DKC in ieder geval een mooie voorbereiding op zondag. ,,Hier halen we wel kracht uit. Tegen Velo is het altijd lastig spelen, dus dan mogen we weer aan de bak.”