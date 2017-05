Veerdienst Almere en Huizen nog in onderzoeksfase

ALMERE – De toeristische veerdienst die de Huizer Express wil starten tussen Almere Haven en Huizen laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Het plan was om in mei, of in elk geval nog voor de zomer te starten. „Het kan echter nog wel lastig worden om het voor elkaar te krijgen met de autoriteiten van de haven van Huizen. De kans dat we dit jaar kunnen starten wordt steeds kleiner”, laat Robert van Duuren namens de rederij weten.

De gemeente Huizen laat in een reactie weten een veerdienst en rondvaartdiensten mooie ondernemersinitiatieven te vinden als het gaat om toerisme en recreatie. „Daar hebben wij dan ook zeker geen bezwaren tegen. Wat nu loopt is de aanvraag van de ondernemer voor een doorlopende ontheffing voor een geschikte vaste ligplaats in Huizen, die vooralsnog niet aanwezig is”, zo laat een woordvoerder van de gemeente Huizen weten. „Voor een goede beoordeling daarvan hebben wij meer informatie nodig van de ondernemer. Die hebben wij opgevraagd en daarover is inmiddels ook al contact geweest met de aanvrager. De beoordeling en het onderzoek naar de mogelijkheden loopt.”

Voor de geplande aanlegplaats in de havenkom van Almere moet ook nog het nodige worden geregeld. „Het initiatief voor deze veerdienst is bij ons bekend door onze samenwerking met de gemeente Huizen. Alles is nog in een onderzoeksfase”, laat een woordvoerder van de gemeente Almere weten. „We zijn momenteel met de gemeente Huizen de mogelijkheden voor een veerverbinding aan het onderzoeken. Daarbij kijken we ook in een breder verband naar andere gemeenten.”

Het schip de Marken moet zes dagen per week op en naar gaan varen tussen Huizen en Almere. Daarnaast is het de bedoeling de nabij gelegen dorpen en steden te bezoeken op aanvraag. Volg de ontwikkelingen op de website van de Huizer Express.