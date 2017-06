Veel te snel en onder invloed op Buitenhoutsedreef

ALMERE – In de nacht van donderdag op vrijdag is een drankrijder betrapt op de Buitenhoutsedreef. De beginnend bestuurder bleek ook nog eens onder invloed, het rijbewijs van de automobilist is ingenomen.

Agenten zagen die nacht een voertuig met zeer hoge snelheid over de Buitenhoutsedreef op zich afkomen en gingen achter het voertuig aan. De snelheden liepen op tot boven de 130 kilometer per uur, terwijl er op de Buitenhoutsedreef een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur geldt. Het voertuig kwam hierbij tevens op de andere weghelft terecht omdat de bestuurder met te hoge snelheid door de bocht reed. De auto werd daarna snel aan de kant gezet.

De automobilist bleek ook onder invloed te zijn van alcohol, maar weigerde mee te werken aan een blaastest. Hierdoor zal de bestuurder de hoogste straf krijgen voor het rijden onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is ingevorderd en wordt voor een flinke tijd niet teruggegeven.

De bestuurder zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor zijn rijgedrag en het rijden onder invloed van alcohol.