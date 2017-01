Veel rumoer rond Floriade; een analyse van afgelopen week

ALMERE – Het was een week met veel rumoer rond de Floriade. Dat het binnenhalen van de wereldtuinbouwtentoonstelling voor veel gespreksstof zou zorgen was wel te verwachten, maar dat er halverwege het traject richting 2022 zo veel stof zou opwaaien hadden de betrokkenen ongetwijfeld liever anders gezien. Een analyse van de afgelopen week.

Deze week werd duidelijk dat verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema een motie van treurnis vanuit de ChristenUnie krijgt voor het onteigeningsproces rond een deel van Camping Waterhout, dat hij het projectteam dat vanuit het stadhuis de plannen aan het uitvoeren is compleet heeft vervangen en dat de Almeerse ondernemer en initiator om de Floriade naar Almere te halen, Marc van Rooij, opnieuw een integriteitsklacht heeft ingediend over de periode dat hij nog bij het project betrokken was. Verder hebben de gemeenteraadsfracties van de SP en AP/Opa al politieke acties aangekondigd omdat zij niet tevreden zijn met antwoorden van Herrema. Zij wilden weten wat het zou kosten om te stoppen. Herrema gaf dat volgens de fractievoorzitters Ans DeSumma en Johan de Leeuw niet goed aan. ,,Verder dan miljoenen komt hij niet. Het lijkt mij dat er toch ergens in het stadhuis wel een opstelsom is gemaakt, maar blijkbaar is dat niet het geval. Wij zijn daar nog niet klaar mee”, zo gaf DeSumma aan.

Herrema stelde enkele maanden geleden al een nieuwe directeur aan, de vierde in een jaar, en die is vervolgens direct onder hem en de gemeentesecretaris geplaatst. Buiten de Dienst Stedelijke Ontwikkeling dus, die in eerste aanleg verantwoordelijk was voor de gebiedsontwikkeling, de woonwijk van maximaal zevenhonderd woningen, die aan de Floriade is gekoppeld. Om de fouten die tijdens de eerste drie aanvragen tot onteigening van een deel van de camping over te gaan te voorkomen heeft Herrema daarbij twee deskundigen ingehuurd en er is een communicatie-adviseur aan het team toegevoegd. ,,De ambtenaren deden dit project in eerste instantie naast hun normale werkzaamheden. Dat bleek gewoon te veel en dus heb ik nu een team geformeerd dat zich alleen nog met de Floriade gaat bezighouden. Dat moet voor verbeteringen en meer snelheid zorgen, want veel tijd hebben we niet meer”, zo gaf Herrema aan over zijn ingrijpen.

Donderdagavond staat naast de problemen rond de bomenkap in het gebied ook de behandeling van het door Herrema aangevraagde onafhankelijk onderzoek van bureau AT Osborne op de agenda van de politieke markt. Die kraakten harde noten over hoe het tot nu toe gaat. De PVV kondigde al aan geen vertrouwen meer te hebben in het handelen van Herrema.

Naast de zorgen van de SP, AP/Opa en ChristenUnie en de nog niet opgeloste perikelen rond Van Rooij is het project daarmee een heet hangijzer geworden.