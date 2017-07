Veel rookontwikkeling op Marktgracht in Almere

ALMERE -De brandweer is dinsdagavond in grote getale uitgerukt voor rookontwikkeling in restaurant de Kleine Lunchfabriek aan de Marktgracht in Almere.

Een oplettende voorbijganger alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer ging met een hoogwerker via de achterzijde van het pand naar binnen. Toen één van de brandweerlieden de voordeur van het pand opendeed, verspreidde de rook zich over een groot gedeelte van de Marktgracht.

De oorzaak van de rookontwikkeling is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting in het pand van de Kleine Lunchfabriek. De omgeving rond het restaurant is afgezet door de politie in verband met explosiegevaar.

