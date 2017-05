Veel belangstelling voor futuristische stadswandeling ’2089’

ALMERE – De Almeerse editie van ’Passie in de Polder’, een theatrale stadswandeling door het centrum van Almere, is afgelopen weekend druk bezocht. Het publiek werd door een drietal futuristische onderzoekers opgehaald bij de kassa op het Stationsplein en vervolgens meegevoerd langs scènes op zes verschillende locaties. ,,De belangstelling was boven verwachting. De vierde en laatste speelbeurt was zelfs helemaal uitverkocht. Dat betekent dat er toen ruim 90 mensen meeliepen”, aldus de tevreden productieleider Melissa Duin.

Passie in de Polder is een concept van het Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF) waarbij het verbinden van verschillende amateurkunstorganisaties binnen één wandelroute centraal staat. De deelnemende organisaties laten elk met één scène zien wat zij voor staan. In opdracht van CAF voerden de theatermakers van Groot Wild deze Almeerse editie van Passie in de Polder uit, onder de naam ‘2089’. Het verhaal van deze stadswandeling speelde zich af in de toekomst. Na de stormvloed van 2035 was Almere onder water komen te staan. In 2089 werd besloten om de stad weer droog te pompen, maar hoe bouw je na zo’n lange tijd weer een samenleving op?

De leerlingen van United Dance verbeeldden de verschillende fases van de groei van Almere in de afgelopen 40 jaar. Muzikanten van VVFlex blikten terug op de verschillende uitingen van urban arts die Almere rijk is. De muzikanten van Bertus Big Band vertelden met hun muziek hoe het is om als burger in een nieuwe, nog groeiende stad te wonen. Fotografen van de Fotolinie duidden nieuwe perspectieven in bestaande en herkenbare beelden. De toneelspelers van Het Collectief zochten naar de juist start. Rapper Contrast creëerde met zijn consorten een nieuw volkslied op basis van publieksinteractie en de Bollywood dansgroep Desi Rhythms luidde met een traditioneel inwijdingsritueel het nieuwe begin van het heropgebouwde Almere in. ,,We hebben ontzettend veel leuke reacties gehad. Het is mooi dat Almeerse, vooral ook nog ontontdekte, amateurkunstorganisaties zich op deze manier in de kijker hebben kunnen spelen. Ik denk dat de Bollywood dansgroep wel de grootste verrassing was voor de bezoekers”, aldus Melissa Duin. Groot Wild en CAF kijken heel tevreden terug op deze eerste Almeerse Passie in de Polder. ,,Het smaakt zeker naar meer, dus wie weet krijgt het een vervolg.”