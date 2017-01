‘Vanuit Poort naar A6 is nog steeds drama’

ALMERE – De doorstroom vanuit Almere Poort naar de A6 is nog steeds een doorn in het oog van bewoners uit dat stadsdeel. Meerdere keren per week staan zij, bijna altijd in de ochtend, vast op de Poortdreef en Elementendreef. Het is geen uitzondering wanneer zij er langer dan een half uur over doen om op de snelweg te komen.

Een doorn in het oog dus, voornamelijk van forenzen, want veel van hen moeten nu extra vroeg van huis om toch nog op tijd op het werk te komen. Eén van die forenzen, ze reist vier keer per week met de auto vanuit Poort naar haar werk op Schiphol, is Monique Groesdijk. ,,Een beetje drukte is niet erg, dat hoort er natuurlijk bij, maar de huidige situatie is echt beroerd. Van de vier ochtenden per week dat ik naar Schiphol rijd, doe ik er gemiddeld twee keer langer dan een half uur over. Als je je bedenkt dat ik alleen maar de Poortdreef af hoef om op de A6 te komen, een stuk van hooguit een kilometer, is dat natuurlijk belachelijk.”

Dit probleem is overigens al langer bekend en eerder werden er al schriftelijke vragen over gesteld door het CDA en de PvdA. Toen, in maart 2016, had de verkeersdrukte vooral te maken met defecte doseringspoortjes richting A6 en daarna met de wegwerkzaamheden om de snelweg te verbreden. Dat is allemaal niet meer aan de orde. ,,Het komt, zoals ik het zie, voornamelijk door vreemd geplaatste verkeerslichten en door het feit dat de oprit naar de A6 kort en smal is. Bijna iedere ochtend blokkeren invoegende vrachtwagens daar de weg, waardoor de doorstroom volledig stagneert”, legt Groesdijk uit.

Maandagochtend was het ook weer raak. De volledige Poortdreef en een groot gedeelte van de Elementendreef stonden, door een ongeluk op de A6, vast. Mark Jager stond ook in de file. ,,Dit gaat toch nergens over?” Terwijl hij het zegt, beantwoordt hij zijn eigen vraag door nee te schudden. ,,Ze mogen hier wel eens wat aan gaan doen.” Weer een andere forens, Ella de Waardt, zegt precies hetzelfde. ,,Het mag niet zo zijn dat een relatief klein stadsdeel als Poort, bijna iedere ochtend op slot staat. En dat alleen maar omdat mensen via de dreven naar de snelweg proberen te komen.”

Nicole Klockenbrink, woordvoerster van wethouder Frits Huis, laat weten dat de verkeerssituatie rond de dreven bekend is en dat er aan gewerkt wordt. ,,Dat doen we op twee manieren. We pakken het lokale wegennet in Almere Poort aan, inclusief de Hogering. Dat wordt een dubbele driebaansweg met ongelijkvloerse kruisingen tot aan de Hollandsedreef. De Elementendreef krijgt dan ook een ongelijkvloerse aansluiting. Ook in Poort moet de wegenstructuur nog deels worden afgemaakt, inclusief de dreven. Verder werkt Rijkswaterstaat met het programma ‘Schiphol-Amsterdam-Almere’ aan verbetering van de doorstroming op de A6. Je merkt nu nog dat opstoppingen op de snelweg, kijk maar naar vanochtend, direct merkbaar zijn op de dreven.”