Van Thiel heeft idee dat hij gepest wordt, haven tijdelijk onbereikbaar

ALMERE – Haddock-eigenaar Philippe van Thiel heeft het gevoel dat hij gepest wordt door de gemeente. Maandagmiddag werd hij volgens eigen zeggen namelijk geconfronteerd met een afsluiting van zijn bedrijf. ,,Ze zijn een telefoonlijn aan het aanleggen. Er kan nu niemand in of uit en ik weet weer eens van niets”, aldus een emotionele Van Thiel.

,,Ik durft het eigenlijk niet te zeggen, maar als ik dit zo zie dan denk ik echt dat ze me proberen te pesten. Mijn bedrijf is zo niet bereikbaar. Er kan niemand op of af. En ik weet van niets. Dit is toch niet netjes? Dit is toch geen manier van handelen? Kom op zeg. Wat moet ik hier nu weer mee”, reageert Van Thiel op de werkzaamheden op de enige toegangsweg naar zijn jachthaven.

Van Thiel en de gemeente zijn sinds deze week verwikkeld in een juridische procedure. De eigenaar van de jachthaven heeft bij de voorzieningenrechter een stop aangevraagd op het voornemen van de gemeente om te beginnen met het rooien van bomen op het Vogeleiland/Weerwatereiland. Die werkzaamheden zijn nodig om een begin te maken met de voorbereidingen op de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in het gebied gehouden moet gaan worden. Van Thiel wil graag mee doen met de tentoonstelling en de gebiedsontwikkeling die de gemeente na het evenement in 2022 op de plek wil realiseren. De jachthaveneigenaar en verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema staan qua ideeën over de uitvoering echter lijnrecht tegen over elkaar en zijn volgens Van Thiel niet meer in gesprek. Volgens Herrema zijn zij echter bezig met het maken van een afspraak en reageert Van Thiel daar niet op.

Het is nog onduidelijk in opdracht van wie de werkzaamheden werden uitgevoerd. Een woordvoerder is nog aan het uitzoeken wat er is gedaan en waarom.