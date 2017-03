Van Garderen nieuwe fractievoorzitter VVD

ALMERE – Hilde van Garderen is met ingang van vandaag de nieuwe fractievoorzitter van VVD Almere. Zij volgt Miranda Joziasse op, die de fractie de afgelopen zeven jaren heeft geleid.

,,Joziasse is altijd duidelijk geweest over de maximale periode van acht jaar dat zij raadslid en fractievoorzitter wil zijn”, aldus VVD Almere in een persbericht. Joziasse: ,,Na twee termijnen is het tijd om het stokje over te dragen en te zorgen voor vernieuwing binnen de fractie. Met nog één jaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen is dit een mooi moment voor de overdracht van het fractievoorzitterschap.”

Joziasse heeft er alle vertrouwen in dat Van Garderen de fractie met dezelfde inzet en passie voor de stad zal leiden. Van Garderen zelf zegt zin te hebben in deze nieuwe uitdaging. ,,Ik ben blij met het vertrouwen dat mijn fractiegenoten in mij stellen.”

Miranda Joziasse blijft als raadslid tot maart 2018 actief binnen de fractie. Irene van Hooff wordt vice-fractievoorzitter.