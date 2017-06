Van Garderen lijsttrekker voor VVD Almere

ALMERE – Hilde van Garderen wordt de lijsttrekker voor de VVD tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat hebben de liberalen woensdag besloten tijdens een algemene ledenvergadering.

Van Garderen is momenteel fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. ,,Ik ben erg blij met het vertrouwen van de leden voor de aankomende raadsperiode. Samen met de Almeerders gaan we de komende jaren bouwen aan de toekomst van onze stad”, laat Van Garderen in een persbericht weten.

De politica begon in 2010 bij de VVD in Almere als fractieassistent en is sinds 2014 raadslid. Eerder dit jaar volgde ze Miranda Joziasse op als fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen worden volgend jaar op 21 maart gehouden.