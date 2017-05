Van Dinteren nieuwe trainer Jong Almere City FC

ALMERE – Almere City FC heeft oud-profvoetballer Ivar van Dinteren als nieuwe trainer voor Jong Almere City FC aangetrokken. Van Dinteren wordt de opvolger van René Koster die hoofd van de jeugdopleiding wordt.

De 38-jarige oefenmeester heeft een contract voor één jaar getekend. ,,De voornaamste doelstelling is om spelers klaar te stomen voor het eerste elftal. Ik zou tevreden zijn als we daarin slagen en daarnaast goed presteren in de Derde Divisie Zaterdag”, laat Van Dinteren via een persbericht van de club weten.

Vorige week maakte de club bekend dat oud-speler Jason Oost assistent-trainer wordt van Jong Almere City. ,,Ik ken Jason nog uit de tijd dat we zelf voetbalden. Toen hebben we ook wel samen op het veld gestaan. Dat Jason een verleden heeft bij deze club is natuurlijk extra interessant. We gaan er samen iets moois van maken”, aldus Van Dinteren in het persbericht.