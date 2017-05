Van der Starre stapt uit VVD-fractie, Faber volgt hem op

ALMERE – Fractie-assistent Paul van der Starre is uit de VVD-fractie in de gemeenteraad gestapt. Hij wordt opgevolgd door Jori Faber.

Volgens Van der Starre stapt hij op vanwege een meningsverschil met fractievoorzitter Hilder van Garderen. ,,Zij is onlangs fractievoorzitter geworden en daardoor is er wat reuring ontstaan. Het ligt niet aan de partij en het gaat ook niet om een onderwerp of zo. We hebben een meningsverschil en meer wil ik er niet over kwijt”, aldus Van der Starre.

Van Garderen laat weten dat ze Van der Starre onlangs in een gesprek heeft laten weten dat ze niet met hem verder wil. ,,Ik heb hem namens de fractie aangegeven dat het wat mij betreft beter zou zijn als hij ruimte zou maken voor een ander. Het is niet iets inhoudelijks, maar dit gebeurt volgens mij wel vaker. Het is een afweging die je maakt. Ook omdat hij zelf had aangegeven na de verkiezingen niet verkiesbaar te willen zijn.”

Als het organisatorisch lukt wordt Faber komende donderdag tijdens de politieke markt in het stadhuis geïnstalleerd als fractie-assistent van de VVD-fractie.