Van der Heijden van ADO naar Almere

ALMERE -Dennis van der Heijden verhuist van ADO Den Haag naar Almere City. De jeugdinternational (20) tekent een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een seizoen.

Van der Heijden debuteerde vorig jaar voor ADO in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Hij kwam in de 77e minuut in het veld, toen Excelsior met 2-1 leidde.

Met het eerste balcontact uit zijn loopbaan bracht Van der Heijden de gelijkmaker op zijn naam. Een paar minuten later maakte hij ook het winnende doelpunt.

Vorig seizoen was Van der Heijden verhuurd aan Volendam.