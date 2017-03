Valse start Volggroep Floriade door aankondiging motie

ALMERE – De door de gemeenteraad ingestelde Volggroep Floriade lijkt af te stevenen op een valse start. Na de presentatie van het plan van aanpak wordt er namelijk door Leefbaar Almere een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om geen onderzoek te doen naar wat het mogelijk kost om te stoppen met organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022.

,,Dit is een bom onder de volggroep”, reageerde Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV donderdagavond tijdens de politieke markt op de aankondiging van zijn collega Marco de Kat van Leefbaar. ,,We willen het er toch inhouden dus misschien moeten we dan de onderzoeksvraag anders inkleden”, reageerde Jessica Kips, GroenLinks-raadslid en voorzitter van de volggroep. ,,Verder wacht ik de motie eerst even af. Het hangt erg van de bewoordingen af wat ik daar van ga vinden en daar wil ik dus nog niet op vooruit lopen.”

De Kat kondigde de motie donderdagavond aan waar waarschijnlijk over twee weken over gestemd gaat worden. Steun heeft hij op voorhand al gevonden bij de VVD en D66. Die lieten namelijk ook meerdere malen onomwonden vinden dat zij vinden dat een dergelijk onderzoek niet bijdraagt. ,,Een dergelijk onderzoek heeft namelijk een politieke lading en het kan externe financiers in de weg staan, want waarom zouden zij mee willen financieren als de gemeenteraad elke keer wil weten wat het kost om te stoppen? Dat bevordert gewoon niet en wij willen dat het een succes wordt”, stelde Miranda Joziasse.

Kips reageerde daarop door haar collega-raadsleden te vragen om het onderzoek niet politiek te zien. ,,Zie het als een onderzoek dat je doet wanneer je wilt weten wat het kost om te stoppen met een groot project. Los van wat je er nou van vindt.” De Kat gaf daar vervolgens op aan dat wat hem betreft dat niet gaat lukken. ,,Wij zijn hier om politiek te bedrijven. Dus loslaten gaat niet. Wij vinden gewoon dat het niet nodig is om een dergelijk onderzoek te doen.”

Of de motie een meerderheid gaat halen zal onder meer afhangen van wat de fracties van de PvdA en CDA gaan stemmen. Zij hebben zich namelijk nog niet helder uitgesproken over hun steun of niet en daarmee start de Volggroep bungelend.