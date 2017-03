Vader De Geus met dochters naar Africa Classic

ALMERE – Als vader van de topsporttweeling Lilian en Esther de Geus ziet de Almeerse huisarts Daan de Geus zijn dochters de laatste jaren niet al te vaak. Lilian en Esther zitten vanwege hun windsurfwedstrijd immers een groot deel van het jaar in het buitenland. De Geus doet in oktober dit jaar met zijn dochters mee aan de Africa Classic, een sponsortocht met de mountainbike in Tanzania.

,,Ik zie ze de laatste jaren inderdaad een stuk minder dan voorheen. Het leek me daarom wel leuk om de dingen te combineren en zo kwam ik bij Amref Flying Docters terecht. Zij organiseren iets sportiefs, maar ook nadrukkelijk voor een goed doel. Als huisarts heb ik in het verleden ook wel in Derdewereldlanden gewerkt en ik weet dat deze organisatie echt iets lokaals voor de mensen en hun gezondheid doet. De meiden vonden het een super idee en zo zijn we begonnen”, vertelt vader De Geus die huisarts is in de wijk Noorderplassen.

Inmiddels hebben ze als team bijna drieduizend euro verzameld, maar om daadwerkelijk mee te mogen doen is vijftienduizend euro nodig, een drempel vanuit de organisatie. Vader en zijn dochters gaan daarom meerdere sponsoractiviteiten organiseren. Zo vindt er op zaterdag 25 maart een spinningmarathon plaats bij Sports en Leisure in Haven en wordt er in april een sponsorloop gehouden in Noorderplassen.

Vader De Geus is 62 jaar en gaat dus met zijn sportieve dochters vierhonderd kilometer in zes dagen fietsen op een mountainbike. Sportief verwacht de Almeerder het wel aan te kunnen met zijn dochters. ,,Ik heb alleen nog geen mountainbike. Ik ben een fanatiek schaatser, heb al vaker de tweehonderd kilometer op de Weissensee gedaan, en verwacht dus dat het met de conditie wel goed komt. Daarnaast spin ik regelmatig, maar een dergelijke tocht is toch iets anders en ik moet dus inderdaad nog een fiets aanschaffen.”

kijk voor meer informatie op: https://www.africaclassic.nl/team-de-geus